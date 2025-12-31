Поставил 66 руб.: футбольные матчи четырех стран сделали россиянина миллионером

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 66 руб. на несколько матчей европейских футбольных чемпионатов и собрал экспресс-ставку с общим коэффициентом 35 640,00, сообщил Betonmobile.

Экспресс-ставка, в которую вошли матчи национальных чемпионатов Испании, Италии, Ирландии и Румынии, оказалась выигрышной. В результате беттор получил выплату, превышающую 2,3 млн руб. Точное число событий, включенных в пари, в открытых источниках не уточняется.

«В отдельной категории высоких коэффициентов также отмечены шесть успешных одинарных ставок с котировкой 500.00. Все они были сделаны на точный счет 5:4 в пользу сборной Испании в полуфинале Лиги наций против Франции», — указано в статье.

Параллельно издание предоставляет и обратную статистику. На протяжении года клиенты делали ставки, которые на первый взгляд максимально казались беспроигрышными. Однако в реальности они терпели серьезные убытки. Нестандартные результаты были зафиксированы в российской волейбольной Суперлиге, на киберспортивном турнире DreamLeague по Dota 2, а также в ряде теннисных матчей.

Ранее сообщалось, что житель Пермского края выиграл 30 млн руб., не угадав в лотерее ни одного числа.