Россия наносит мощные удары по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины, в рамках «плана Суровикина». Об этом сообщили авторы информационного портала «Царьград» в своем Телеграм-канале.

Журналисты подчеркнули, что Вооруженные силы России готовы полностью обесточить Киев. Это станет наиболее жёстким вариантом реализации плана, предложенного экс-командующим объединённой группировкой российских войск генералом армии Сергеем Суровикиным. Суровикин руководил ударами по украинской энергоинфраструктуре с использованием дронов «Герань».

Авторы «Царьграда» утверждают, что для Украины нет выхода из сложившейся ситуации.

При этом стоит подчеркнуть, что на данный момент нет подтверждений существования официального «плана Суровикина», который военные могли бы сейчас реализовывать.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении села Новое под Запорожьем.