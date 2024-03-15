Центр общественного наблюдения начал работу в подмосковном Одинцово

В Одинцово этим утром начал работу центр общественного наблюдения за выборами президента России.

За ходом голосования в центре будут следить круглосуточно на протяжении ближайших трех дней — 15, 16 и 17 марта. Также сюда оперативно будет поступать информация со всех избирательных участков в Подмосковье.

Сегодня в восемь часов утра в Московской области открылись почти четыре тысячи избирательных участков. Также у жителей региона есть возможность проголосовать на выборах главы государства с помощью ДЭГ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что на всех избирательных участках Подмосковья должны быть обеспечены порядок, дисциплина и легитимность.