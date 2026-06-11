Цветы и искореженная плитка: Екатеринбург скорбит о погибших в жутком ДТП у храма

Стихийный мемориал возник у стен храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге, передает «ФедералПресс» . Десятки горожан несут цветы на место страшной аварии, где пассажирский автобус врезался в толпу. В храме служат панихиды, а на тротуаре еще видны следы трагедии — примятый газон и разбитая плитка.

Екатеринбург не приходит в себя после удара. На перекрестке улиц Малышева и 8 Марта, где днем 10 июня автобус маршрута № 81 влетел в людей, сегодня тихо и многолюдно. Но это не обычная городская суета. К храму «Большой Златоуст» стекаются люди с букетами. Кто-то крестится на купола, кто-то просто молча кладет гвоздики на импровизированный мемориал.

С места аварии уже убрали осколки стекла и обломки металла. Однако сама земля еще помнит вчерашний ужас. Единственные улики, оставшиеся от катастрофы, — искореженная тротуарная плитка и вдавленный в землю газон.

Корреспондент «ФедералПресс» передает: внутри «Большого Златоуста» сейчас особая атмосфера. Там проходят заупокойные богослужения. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений накануне вечером обратился ко всем верующим с призывом не оставаться в стороне. В храме «Большой Златоуст» обещали поминать ушедших и молиться о выздоровлении пострадавших.

Прихожанка, зашедшая поставить свечу, с трудом подбирала слова. Женщина рассказала, что просто не могла пройти мимо. Она также принесла цветы и обещала молиться, чтобы таких ужасов не повторялось.

Хроника смертельного наезда

ДТП случилось в светлое время суток — днем 10 июня. Предварительная версия такова: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой, после чего потерял управление. Огромная машина вылетела на тротуар, где в тот момент находились люди. Погибли четыре человека, среди которых несовершеннолетний. Еще несколько пострадавших в больницах, трое врачи оценивают как крайне тяжелых.

На месте работала армада экстренных служб. Спасателям пришлось деблокировать людей из-под автобуса. Семь бригад скорой помощи (включая реанимационные) боролись за жизни пострадавших прямо на асфальте.

Реакция власти: проверки и соболезнования

Губернатор Свердловской области Денис Паслер уже высказался о произошедшем. Глава региона заявил: экстренные службы не подвели и сработали оперативно. Но этого мало. Паслер потребовал тотального рейда по перевозчикам.

«Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств», – подчеркнул глава региона.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил соболезнования близким погибших. Градоначальник пообещал семьям жертв и пострадавшим всю возможную помощь — как медицинскую, так и материальную.

Прокуратура Ленинского района взяла ситуацию на особый контроль. Там уже организована доследственная проверка. В региональном управлении МВД добавили: на место выезжало само руководство ГИБДД.