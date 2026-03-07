Цветы и важные слова: в Павловском Посаде поздравили женщин с 8 Марта
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Накануне 8 Марта первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов вместе с активистами «Молодой гвардии» посетил предприятие «Лента Текс», чтобы поздравить сотрудниц с Международным женским днем.
Женщинам вручили цветы с теплыми пожеланиями.
Во время визита Балашов также изучил работу производства. Компания действует с 2013 года и специализируется на выпуске жаккардовых этикеток, шевронов, тесьмы и эластичных лент. Продукция предприятия востребована не только в регионе — ее применяют при изготовлении одежды, обуви и туристического снаряжения.
Как отметил Балашов, «Лента Текс» — это не просто фабрика, а социально ответственная компания. Предприятие регулярно собирает гуманитарную помощь для участников СВО. Генеральный директор Дмитрий Алиевич Казбеков лично не раз выезжал в зону спецоперации с миссиями поддержки. Среди сотрудников есть люди, переехавшие из Северодонецка, — на предприятии сложилась атмосфера взаимопомощи и поддержки земляков.