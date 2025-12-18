Турист с загадочным приступом выбил головой дверь и скончался в Таиланде

Трагический инцидент произошел с австралийским туристом на тайском острове Пхукет, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Standard.

Мужчина, чье поведение за обедом в ресторане стало беспокойным, в момент паники совершил роковой рывок и врезался в стеклянную дверь головой. Она разбилась, и осколок нанес глубокую режущую рану, как ни странно, на правой ноге. Прибывшие медики не смогли справиться с обильным кровотечением, мужчина скончался.

Это не первый случай, когда стеклянная дверь или перегородка становятся причиной тяжелых травм или гибели. Материал, который визуально расширяет пространство и выглядит современно, при разрушении превращается в набор острых как бритва осколков. Особенно высока опасность в местах скопления людей, где в стрессовой или панической ситуации человек может не заметить прозрачную преграду или налететь на нее с разгона.

