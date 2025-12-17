Россиянин отпугнул грабителей с ножом в Египте одной фразой

Российские туристы пережили опасное приключение во время отдыха в Египте, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Супружеская пара приехала на курорт Сафага и решила провести ночь в палатке, установленной на горе с живописным видом на город.

Их романтический план обернулся кошмаром, когда ночью к палатке на мотоцикле подъехали двое местных жителей. Злоумышленники были вооружены ножом и сразу потребовали от туристов деньги. Ситуация казалась безвыходной, однако россиянину удалось найти нестандартное решение.

Мужчина припугнул грабителей, заявив им, что скоро на это место должны подъехать его друзья. Эта ложь сработала: нападавшие поверили, спрятались, что дало россиянам возможность вырваться и бежать в сторону ближайших домов. Там местные жители помогли им вызвать полицию.

Дальнейшие события также оказались неожиданными для туристов. В полицейском участке их продержали около пяти часов. Грабителей, тем временем, задержали.

На допросе они пытались оправдаться, заявив, что просто отпугивали собак и не имели преступных намерений. Следователь позже объяснил, что задержанные — известные полиции рецидивисты, мошенники и наркозависимые.

Отмечается, что разрешение ситуации удивило россиян. Полицейские попросили их не писать заявление на нарушителей. Взамен стражи порядка пообещали полностью оплатить супругам проживание в хорошем отеле и все транспортные расходы.

Кроме того, в качестве компенсации за пережитый стресс и для восстановления имиджа курорта туристам подарили бесплатное путешествие по нескольким городам Египта.

