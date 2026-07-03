«У нас такого не будет никогда»: академик Клименко назвал главное отличие московской жары от европейской

Июльское пекло в Европе бьет рекорды — на юге континента столбики термометров переваливают за +40°C, а в Москве тем временем прохладно и дождливо. Почему так происходит и стоит ли ждать европейских температур в Центральной России, в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал академик РАН, профессор МЭИ, главный научный сотрудник Владимир Клименко.

«Глобальное потепление потому и глобальное, что распространяется по всей поверхности земного шара. Но в этом году не повезло Европе. А через год-два мы можем столкнуться с такой же жарой», — отметил эксперт.

При этом академик подчеркнул: в европейской части России лето 2026 года — близкое к норме.

«Оно едва-едва на градус превышает климатическую норму. Но даже в этом нормальном лете было два-три дня с рекордной температурой», — уточнил Клименко.

Он напомнил, что метеонаблюдения в Москве ведутся 250 лет, и речь идет именно об этом периоде наблюдений.

Тепловая волна — что это на самом деле

Эксперт обратил внимание на терминологию: многие ошибочно называют «тепловой волной» любые несколько жарких дней.

«В климатологии есть строгое определение: тепловая волна — это когда пять дней подряд температура на пять и более градусов превышает климатическую норму для данного дня. В Москве таких волн в этом году было две — одна в мае, другая в июне. То, что мы переживаем последние три дня, — это не тепловая волна», — пояснил академик.

Фото: [ istockphoto.com/Dima Berlin ]

По словам эксперта, настоящих тепловых волн в этом году в Москве, скорее всего, больше не будет.

Почему Европа страдает больше России

Ученый объяснил, что Европа последние три десятилетия сталкивается с более сильным летним потеплением, чем Россия.

«В России в основном теплеют зимы, а в Европе — лето. Поэтому ситуация с тепловыми волнами там ухудшается быстрее, чем у нас», — заявил Клименко.

При этом академик привел трагический пример из Азии. По его словам, самая страшная тепловая волна в этом году обрушилась на Индию — там в мае фиксировались 50-градусные температуры.

«Погибли, я полагаю, десятки тысяч человек. В Индии только 10–12% жилищ оборудованы кондиционерами, а при таких температурах даже ночные показатели превышают 30 градусов. Это была настоящая гуманитарная катастрофа», — сказал эксперт.

Будут ли в Москве +40°C регулярно

«Таких температур, как в Европе последние недели, в Центральной России не будет никогда. По крайней мере, многие тысячи лет. Абсолютный рекорд температуры в Москве — +38,6°C — зафиксирован 29 июля 2010 года. Выше этого значения в столице не было. Чтобы такие отметки стали регулярными — это невозможно», — подчеркнул Клименко.

Он также призвал не доверять непрофессиональным замерам.

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«В Москве сегодня, допустим, +27°C, но можно установить градусник так, что он покажет +50°C. Надо говорить о температурах, точно измеренных метеорологами. Когда в Европе говорят про +35…+38°C — это правильно измеренные значения», — пояснил ученый.

Что это значит для жителей Подмосковья

Главный вывод из слов академика: жара +40°C в Московском регионе в ближайшем будущем не грозит. Европейские температурные рекорды — результат локальных особенностей атмосферных процессов, которые пока не затрагивают Центральную Россию с такой силой.

Однако глобальное потепление продолжается, и экстремальные погодные явления будут случаться все чаще — в том числе и в Подмосковье. Но если в Европе в этом году это аномальная жара, то в Москве — скорее резкие перепады погоды, ливни и грозы, которые уже пришли в регион с началом июля.

Аномальная жара в Европе ежедневно обходится экономике в 5 миллиардов евро из-за взлетевших цен на электроэнергию, гибели урожая и деформации железнодорожных рельсов. Сельское хозяйство теряет посевы пшеницы и ячменя, а лесные пожары и транспортные аварии усугубляют кризис.