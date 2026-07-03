Эксперт оценил ежедневные потери экономики Европы от аномальной жары в миллиарды евро

Продолжительная волна экстремальной жары способна ежедневно наносить экономике европейских стран ущерб примерно в 5 млрд евро. Такую оценку в беседе с РИА Новости привел независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По мнению специалиста, основной причиной столь значительных потерь становится рост стоимости электроэнергии, вызванный повышенным потреблением в условиях высоких температур.

Эксперт отметил, что негативные последствия затрагивают сразу несколько отраслей экономики. В частности, серьезные риски возникают для сельского хозяйства, где продолжительная засуха и жара могут привести к гибели посевов пшеницы и ячменя. Дополнительный ущерб наносят лесные пожары, а также проблемы в транспортной инфраструктуре, поскольку высокая температура способна вызывать деформацию железнодорожных рельсов и повышать вероятность аварий.

В настоящее время Европа переживает одну из наиболее сильных волн жары за последние годы. Во многих государствах температура воздуха значительно превышает климатическую норму, а в отдельных районах поднимается выше +40 градусов.

Из-за экстремальных погодных условий власти ряда европейских стран усилили меры безопасности. Вводятся предупреждения для населения, ограничиваются отдельные виды работ на открытом воздухе, а также принимаются дополнительные меры по защите наиболее уязвимых категорий граждан, включая пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в странах Южной и Западной Европы. Сильнее всего от жары страдают Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, где аномально высокие температуры сопровождаются продолжительной засухой и высоким риском возникновения природных пожаров.

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