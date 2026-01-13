«Убывающая Луна создает напряжение»: астролог дала прогноз на рабочую неделю

Рабочая неделя с 13 по 16 января будет проходить под влиянием убывающей Луны, из-за чего люди могут ощущать общее напряжение. Об этом в телеграм-канале рассказала астролог Елена Негрей. Она призвала не опускать руки и не полагаться слепо на судьбу.

Во вторник, 13 января, астролог посоветовала найти баланс в делах и пойти на компромисс. В этот день важно соблюдать законы и установленные рамки, тщательно проверять факты. Давление извне Негрей советует использовать как мотивацию для движения вперед.

Среда, 14 января, — день для того, чтобы прислушаться к себе и проанализировать жизненные уроки. Негрей рекомендует осознать повторяющиеся ситуации и изменить подход к их решению.

Четверг, 15 января, потребует стратегического мышления. Перед началом любого дела стоит разработать четкий план. Могут сработать нестандартные подходы, но действовать нужно без лишних эмоций, делая выбор в пользу «надо», а не «хочу».

Пятница, 16 января, может быть омрачена завышенными ожиданиями и желанием получить все и сразу. Чтобы избежать разочарований, астролог советует действовать строго по плану и фактам, опираясь на правила и договоренности.

В этот день стоит ставить четкие цели и заниматься рабочими и организационными вопросами. Главный совет на пятницу: меньше веры в мечты, больше веры в систему для безопасного и продуктивного завершения недели.

