Трем знакам зодиака предсказали «час расплаты» в 2026 году

В 2026 году старые долги, неразрешенные конфликты и отложенные проблемы выйдут на первый план для трех знаков зодиака, пишет портал «7Дней.ру» со ссылкой на ясновидящую Кажетту Ахметжанову. Она предупредила, что проблемы в новом году опасно игнорировать.

По словам Ахметжановой, это время станет серьезным испытанием как для материального благосостояния, так и для внутренней стойкости представителей этих знаков.

Овнам в 2026 году предстоит столкнуться с возвращением забытых обязательств и нерешенных конфликтов из прошлого. Особенно напряженными периодами станут весна и осень, когда возможны сложности, связанные с долгами и недосказанностью в отношениях. Однако, подчеркнула астролог, этот же период даст шанс переосмыслить прошлое и укрепить свой авторитет.

Близнецам Ахметжанова советует готовиться к закрытию накопившихся финансовых «хвостов», а также к «распутыванию» запутанных отношений. Ключевыми для этой работы над ошибками станут конец лета и зима. Для Близнецов важно в 2026 году взять полную ответственность за свою жизнь и перестать избегать трудных разговоров.

Рыбам 2026 год предложит проявить внутреннюю честность и критически посмотреть на свои глубинные привычки и убеждения. Напряженными периодами, когда могут всплыть старые обиды и иллюзии, станут весна и лето.

Это время, подчеркнула астролог, подходит для того, чтобы признаться себе в существующих препятствиях и окончательно закрыть все незавершенные вопросы.

