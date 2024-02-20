Ученики из Подмосковья смогут создать свой IT-проект

Школьники и студенты вузов и колледжей, которые занимаются разработкой программного обеспечения с открытым кодом или дорабатывают уже существующие проекты, могут принять участие в третьем Всероссийском конкурсе проектов с открытым кодом. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) уже начало принимать заявки на участие, подать их можно по ссылке. Конкурс проводится по двум направлениям: «Создатели» и «Контрибьюторы». Лучшие участники получат экспертизу от ведущих технологических компаний, смогут подготовить к публикации статью о своем проекте и принять участие в отборе на оплачиваемые стажировки. Отметим, что конкурс проводят при поддержке Минцифры, Минобра и Минпросвещения Российской Федерации, а также ведущих IT-компаний страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.