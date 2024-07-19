Украинский БПЛА самолетного типа атаковал проезжую часть в Макеевке

Вооруженные силы Украины с использованием беспилотника самолетного типа нанесли удар по проезжей части в Центрально-Городском районе Макеевки. О данном факте пишет РИА Новости и ссылается информацию, поступившую от представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Для нападения неприятель применил БПЛА «Крыло», который из-за падения на проезжую часть повредил автомобили гражданских лиц. Начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев также сообщил и пострадавших, однако конкретные сведения не привел.

Сотрудники ведомства так отметили, что ВСУ чрезвычайно редко используют подобные БПЛА для нанесения ударов по гражданским целям. Подобные технические средства отличаются продолжительностью полета и дальностью поражения. На месте ЧП нашли мелкие части беспилотника, а на одной из них наклейку «Вироблено в Україні» (Произведено в Украине). Всего за минувшие сутки ВСУ 21 раз обстреливали республику, выпустив при этом 46 снарядов.

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