Юрьевка в ДНР освобождена российскими войсками

Российские войска освободили населенный пункт Юрьевка, что в ДНР. Об этом сообщают в официальном канале Минобороны России в пятницу, 19 июля, в традиционном сообщении о достижениях российской армии за прошлый день.

Согласно сообщениям пресс-службы военного ведомства, освободили Юрьевку военные группировки «Центр». Бои были активными, но в результате качественной и сплоченной работы Юрьевка была освобождена. Эта же группировка, добавили в МО РФ, нанесла поражение нескольким соединениям ВСУ, в том числе десантно-штурмовому и механизированным.

Всего войска РФ отразили за прошедший день 38 вражеских контратак, а потери врага составили около 2 215 солдат ранеными или убитыми, уничтожено было 11 бронемашин, 26 машин.