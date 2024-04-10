Урок «Без срока давности» проведут для подмосковных школьников и студентов

В следующую пятницу, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в образовательных организациях Подмосковья проведут Единый урок «Без срока давности». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что данный проект направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В рамках него студентам колледжей и вузов, а также школьникам покажут видеофильмы и презентации на военную тему, дадут правовую оценку событиям геноцида и не только. Кроме того, подмосковные ученики смогут принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений и исследовательских работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.