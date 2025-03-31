Утонувший в Литве американский БТР M-88 Hercules вытащили из болота

В Литве завершилась операция по извлечению утонувшего в болоте американского бронетранспортера M-88 Hercules. Об этом в интервью LRT сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене.

По ее совам, работы по извлечению военного автомобиля из водоема проходили в условиях ограниченной видимости и завершились ранним утром. Помощь в операции оказали две аналогичные машины, а также бульдозер.

По информации телеграм-канала «Военное дело», при поиске бронированной машины М88 Hercules в Литве в болоте утонул земснаряд, который должен был размягчить вязкую грязь.

На месте происшествия работают следователи из США, а также представители военной полиции Литвы. Они изучают обстоятельства инцидента, в результате которого американский БТР оказался под водой, и проводят необходимые следственные действия для выяснения всех деталей. Информация о пострадавших не поступала.

26 марта стало известно о пропаже четырех военных и гусеничного транспортных средств в Литве. На следующий день, 27 марта, гусеничный автомобиль был найден затопленным в водоеме на полигоне.

Ранее военный обозреватель Дарюс Антанайтис назвал три версии случившегося с американскими солдатами в Литве.