Утренний Орск: город неумолимо уходит под воду, уровень Урала достиг 11 метров

Глава российского МЧС Куренков по поручению президента Владимира Путина уже летит в Оренбургскую область, чтобы на месте лично руководить работами по ликвидации последствий мощнейшего паводка, сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает Shot, на утро воскресенья, 7 апреля, ситуация следующая: уже известно о подтоплениях 6-го микрорайона Орска. Под воду уходят Старый город, микрорайоны Никель, Майка, вода продолжает прибывать на улицы Строителей, Докучаева.

Очень сложная ситуация на площади Гагарина у автовокзала. Пациентов железнодорожной больницы спешно эвакуировали в стационары Горбольницы Орска. Движение автотранспорта до 15 апреля ограничено сразу по шести улицам и пяти переулкам.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Жителей призывают к самостоятельной эвакуации, на месте им также помогают спасатели. Сейчас в пунктах временного размещения около 300 человек. К работе на местах подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся.

Ранее мы писали, что под угрозой подтопления поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебского.