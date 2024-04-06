Более 150 населенных пунктов Оренбургской области отрезаны паводками

153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами. Об этом сообщили «Газета.ре» в региональном правительстве.

В Орске самое сильное за последние 100 лет наводнение, которое уже отрезало от цивилизации 153 поселка. Более 4,4 тыс. человек были эвакуированы, но спасательная операция еще продолжается.

Власти сообщили, что река Урал может затопить еще больше домов и машин: критическим уровень воды станет в ночь на 7 апреля.

Недавно в МЧС предупредили об угрозе подтопления поселений Никель, Строителей, Лесоторгового и Борисоглебской улицы.

Многих уже удалось доставить в пункты временного размещения. Всего их открыли в количестве 33 штук: они смогут вместить до 23 000 человек.

Ранее сообщалось, что в Орске прорвало насыпную дамбу. Это уже не первый случай, произошедший во время работы на подтопленной местности.