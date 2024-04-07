Уровень воды в Орске приближается к 12 метрам — автобусную стоянку экстренно перенесли с площади Гагарина

Местные власти сообщают в соцсетях, что новая точка находится на уровне 200 метров, вместо предыдущей, что составляет— 197-198.

Отмечается, что уровень реки Урал в городе уже приближается к 12 метрам.

После прорыва третьего участка дамбы, в орском микрорайоне Никель по улице Строителей — ситуация критическая.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Жителей призывают к самостоятельной эвакуации, на месте им также помогают спасатели. Сейчас в пунктах временного размещения около 300 человек. К работе на местах подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся.

Ранее мы писали, что под угрозой подтопления поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебского. Всего порядка 150 поселков.