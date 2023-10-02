«Увидел ярко-красное пятно»: выживший после прилета мины солдат рассказал, как спасся от обстрела

Нечасто летящая в лобовую мина оставляет очевидцев. Бойцу спецоперации Александру В. повезло: он смог выжить после прилета и рассказать нашему корреспонденту, как ему и его сослуживцам удалось выбраться из обстреливаемого дома.

По словам бойца, в тот день четверо российских солдат приходили в себя в двухэтажном доме после штурма. Здание было развалено: второй этаж частично упал, а в крыше зияла дыра.

«Пошел снег, стало холодно. Мы сидим, ждем смену, а я курю рядом с этой дыркой, смотрю в потолок. И тут без свиста и даже без звука выхода летит нечто! Видимо, это была «полька» — бесшумная мина. Она летит четко над головой, и я вижу просто ярко-красное пятно. Удар, и наступила полная дезориентация», — делится Александр.

Троих сильно контузило, одного — чуть слабее, так как он был дальше. Как говорит В., после прилета мины человек ничего не слышит и ничего не понимает. Тут же начинается рвота.

«Помню, я захотел вдруг пойти в магазин, хотя при этом меня выворачивало. Товарищ пытался меня повалить, у него не получилось, потом он меня с подножки завалил, поднял и крепко взял: «Давай, приходи в себя!». Благо, мы не побежали сразу на улицу, потому что слышим — еще две мины упали на дороге, по которой мы собирались выходить», — объясняет солдат журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По опыту бойца, нельзя сразу выбегать из здания после прилета, как бы страшно ни было, ведь противник этого и ждет. ВСУ заранее наводят орудия на выходы и на дорогу. Наш собеседник с товарищами подождали несколько минут и побежали до условно безопасного места — здания школы. До нее было метров триста.

«До школы бежали с трудом: меня постоянно немножко корректировали. Еще одного парня начало прямо по пути снова выворачивать, мы схватили его за броник и повели. Пока отступали, по этому дому еще дважды сработал миномет. Мы обманули ВСУ: сразу не выбежали, а потом они пока коптер подняли, пока посмотрели, а мы уже добежали до школы», — подчеркивает Александр.

Уже скрывшись под надежными стенами, бойцы попили сладкий чай, отдышались и пошли к точке дислокации, откуда БТРы забрали солдат.

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