Уволенный Соловьевым Сатановский заявил, что ни грамма сожалеет о сказанном в адрес Захаровой

Ранее сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев выгнал со своего канала «Соловьев Live» известного востоковеда Евгения Сатановского. Перед этом последний в телеэфире оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову, обозвав дипломата «сильно выпивающей шмарой».

После Соловьев принес свои извинения как самой Захаровой за своего теперь уже бывшего сотрудника, так и всему российскому внешнеполитическому ведомству в целом.

В ответ на произошедшее Сатановский заявил, что совершенно не сожалеет о своих словах по отношению к дипломату. В продолжение темы Сатановский добавил, что, уволив его с канала, Соловьев, принял единственно возможное в данной ситуации решение.

«Я никогда ни о чем не жалею. Ни грамма. Карма – всегда карма. Я давно на пенсии, на ней и остаюсь. Инцидента не вижу. Владимир Рудольфович поступил единственным возможным для руководителя образом. Я – тоже. Оба люди занятые, масса дел у каждого», – цитирует востоковеда ТАСС.

Ранее Захарова посоветовала Литве выложить на автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России».