Ужасы Хоботовой: ВИЧ-инфицированный сотрудник рехаба насиловал подопечных

Журналисты получили доступ к новым шокирующим данным в расследовании деятельности реабилитационного центра Хоботовой. Выяснилось, что один из сотрудников, 34-летний консультант Артур Г., который был ранее задержан, является носителем ВИЧ. Он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении как минимум двух несовершеннолетних клиентов центра.

13-летняя девочка сообщила, что Артур Г. на протяжении четырех месяцев ежедневно вступал с ней в сексуальные отношения, обещая ей взамен «сладости, возможность смотреть телевизор и быстрое возвращение домой».

После того как пострадавшая обратилась с жалобой к другим сотрудникам центра, ей начали угрожать физической расправой, если она продолжит высказываться.

Пострадавшие утверждают, что их содержали в запертых чуланах, где заставляли писать письма с 8 утра до 11 вечера. К кроватям привязывали, принуждали к дракам между собой и кормили исключительно ячневой кашей без соли и сахара. В некоторых случаях давали собачий корм.

Эта организация уже привлекала внимание правоохранительных органов в 2022 году. Мать другой пациентки обращалась в полицию с заявлением, которое так и осталось без ответа в течение трех лет.

Люди Хоботовой запустили новую компанию. Одним из ее учредителей стал Алишер, консультант, который ранее был связан с истязаниями. Стоимость «лечения» начинается от 120 тысяч рублей в месяц.

Ранее силовики провели обыски в красногорском ребцентре «Шанс», связанном с фигуранткой уголовного дела о пытках.