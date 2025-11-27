Силовики провели обыски в красногорском ребцентре «Шанс», связанном с фигуранткой уголовного дела о пытках

Следственные действия в скандале вокруг сети подростковых реабилитационных центров продолжаются. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, на этот раз оперативно-следственные мероприятия прошли в учреждении «Шанс», расположенном в Красногорске. По предварительным данным, этот центр, как и печально известный рехаб в Дедовске, принадлежит Анне Хоботовой, которая объявлена в федеральный розыск по подозрению в организации пыток несовершеннолетних.

Издание, ссылаясь на свои источники, указывает на шокирующие подробности происходившего в стенах «Шанса». Предполагается, что воспитанников центра подвергали систематическим истязаниям и содержали в условиях голода. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что некоторые из несовершеннолетних воспитанниц забеременели от сотрудников учреждения, а другие могли заразиться ВИЧ-инфекцией.

По информации источника, один из координаторов центра уже задержан. Арестован он был после официального заявления матери 14-летней девочки, которая находилась в «Шансе».

Напомним, что уголовное дело о пытках в подмосковном реабилитационном центре было возбуждено 25 ноября. По версии следствия, преступная группировка, действуя под прикрытием благотворительного фонда, насильно удерживала подростков, заключая с их родителями фиктивные договоры, а затем подвергала их жестокому обращению под видом «коррекционной работы».

Ранее сообщалось, что подростков в «рехабе пыток» заставляли десятки тысяч раз переписывать две мантры.