«Уже перерос старшего!»: педиатр разрушила главный миф о росте младших детей

Семейные споры о том, кто из детей должен быть выше ростом, получили научное объяснение. Распространенное мнение о том, что младшие братья и сестры со временем обгоняют старших, не имеет под собой оснований. Как рассказала REGIONS педиатр и детский эндокринолог Людмила Тарасова, очередность рождения не определяет будущий рост ребенка, а куда большее значение имеют наследственность и условия развития.

Специалисты объясняют: в прошлых поколениях младшие дети действительно иногда оказывались выше. Но причина была не в биологии. К моменту рождения второго или третьего ребенка семья обычно уже стояла на ногах крепче — улучшалось питание, бытовые условия становились комфортнее, родители набирались опыта в уходе. Этот исторический тренд закрепился в сознании как незыблемый закон природы, хотя на деле он отражал лишь изменение качества жизни.

Однако сегодня врачи смотрят на ситуацию иначе. Людмила Тарасова подчеркивает: порядок рождения не является определяющим фактором. Генетика работает как лотерея — ребенок получает случайный набор генов от обоих родителей.

«Генетика работает как лотерея, и она не смотрит в свидетельство о рождении. Ребенок получает случайный набор генов от обоих родителей. Младший брат может быть выше старшего, а может и значительно уступать ему в росте. И то, и другое — абсолютная норма. Никакой биологической программы, обязывающей младшего быть крупнее, не существует», — объясняет эксперт.

Если младший ребенок все же обгоняет старшего, причина не в очередности, а в совокупности факторов:

качество питания — достаточное количество белка, кальция и витамина D;

режим сна — гормон роста активно вырабатывается в фазе глубокого ночного сна;

физическая активность — спорт и прогулки стимулируют развитие костной ткани;

отсутствие хронических стрессов и болезней в раннем детстве.

Если младший с ранних лет больше времени проводит в спортивных секциях, лучше спит и полноценно питается, у него действительно есть все шансы обогнать старшего. Но это заслуга образа жизни, а не места в очереди при рождении.

Интересный факт: самый высокий человек в истории медицины — Роберт Уодлоу из США, рост которого составлял 272 сантиметра. Он был старшим ребенком в семье. А самый низкий зафиксированный взрослый человек — Чандра Бахадур Данги из Непала (54,6 сантиметра), также был старшим.