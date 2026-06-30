В День верной жены, отмечаемый 30 июня, семейный психолог Анна Рожкова предложила супругам не ограничиваться дежурными букетами и ужинами, а попробовать приемы, работающие на глубину отношений. По ее наблюдениям, цветы завянут, а совместный эмоциональный опыт остается надолго, передает REGIONS .

Одна из рекомендаций — «день без отказов»: муж в течение суток соглашается на все накопившиеся бытовые просьбы жены, от починки крана до выброса старых вещей. Психолог считает, что это позволяет женщине почувствовать себя услышанной гораздо сильнее, чем от подарка. Также предлагается воссоздать первое свидание в мельчайших деталях, чтобы заново пережить эмоциональный подъем начала отношений — особенно это актуально парам со стажем более десяти лет.

Еще одна идея — совместная капсула времени: вечером супруги пишут письма о том, какими видят себя и союз через пять лет, запечатывают и договариваются вскрыть в назначенный срок. Психолог пояснила, что такие «якоря» статистически снижают риск развода. Временный обмен бытовыми ролями — когда муж берет на себя готовку и детей, а жена — счета и мелкий ремонт — по ее опыту, часто приводит к пересмотру распределения обязанностей на постоянной основе.

Самой неожиданной рекомендацией стал цифровой детокс с 18:00 до отхода ко сну. Супруги убирают гаджеты и договариваются во время разговора смотреть друг другу в глаза не менее десяти секунд подряд. Как объяснила Рожкова, длительный зрительный контакт запускает выработку окситоцина — гормона привязанности, и многие пары после такого вечера чувствуют, будто заново познакомились. Дополнить детокс советуют настольной игрой, прогулкой или совместным приготовлением ужина.

Психолог также предостерегла от ошибок: не превращать день в экзамен для партнера, не рассказывать о планах в соцсетях до их реализации и не использовать дату для выяснения старых обид. Одна акция не решит накопленных проблем, но способна стать точкой отсчета.