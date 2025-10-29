В 2026 году выплаты по больничному

В 2026 году размер выплат по больничному будет рассчитываться на основании дохода сотрудника за 2024–2025 годы. Для расчета используется средний дневной заработок, который определяется делением заработка за два года на 730, сообщил « Газете.Ru » кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Предельная база для начисления страховых взносов составляет ₽2,225 млн в 2024 году и ₽2,759 млн в 2025 году. Минимальный дневной заработок в 2026 году составит ₽890,73 при МРОТ ₽27 093. Если фактический доход ниже этой величины, применяется именно она. Размер выплаты зависит от страхового стажа: при стаже менее пяти лет она составит 60%, от пяти до восьми лет — 80%, восемь лет и более — 100%.

Минимальная выплата за один день составит ₽903,10 в месяце из 30 дней, ₽967,61 в феврале и ₽873,97 в месяце из 31 дня. При средней зарплате около ₽100 000 средний дневной заработок составит ₽3190. В таком случае выплаты по больничному будут составлять ₽1914 за день при стаже до пяти лет, ₽2552 за день при стаже от пяти до восьми лет и ₽3190 за день при стаже восемь лет и более.

Если больничный длится 11 дней, сумма выплат составит ₽21 055 при стаже до пяти лет, ₽28 074 при стаже от пяти до восьми лет и ₽35 092 при стаже восемь лет и более.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, с четвертого дня — Социальный фонд России. Все выплаты облагаются НДФЛ.

