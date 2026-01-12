Назван самый дорогой тур 2025 года: российская семья отдала за отдых в Турции целое состояние

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли данные о самых дорогих путешествиях в 2025 году. Абсолютным рекордсменом стал тур для семьи из трех человек в турецкий Бодрум стоимостью 35,3 млн руб.

Пакет за такую цену включал эксклюзивное проживание, персональный CIP-сервис в аэропортах и индивидуальные трансферы. Примечательно, что перелет клиенты организовывали самостоятельно, не через туроператора.

В пятерке наиболее дорогостоящих зарубежных поездок также значатся комбинированный тур в ОАЭ и Саудовскую Аравию за 31 млн руб., отдых в Таиланде за 29,7 млн руб., премиум-сафари в Танзании и на Занзибаре за 28 млн руб. и путешествие на Маврикий за 27,3 млн руб.

Среди внутренних предложений лидером стала индивидуальная поездка по России в августе стоимостью 7,4 млн руб. На втором месте — экспедиционный круиз по Шантарским островам за 6,6 млн руб., на третьем — новогодние каникулы в люксовом отеле в непосредственной близости от Московского Кремля за 4,2 млн руб.

