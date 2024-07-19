В Архангельской области маленькие дети остались без присмотра и утонули в озере

В Архангельской области следователями возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, которые находились без присмотра взрослых, утонули в озере у деревни Усть-Вага в Архангельской области. Об этом пишет на своей официальной странице региональный СУ СК РФ .

Инцидент случился днем в пятницу. Очевидцы достали несовершеннолетних из озера, но реанимировать их не сумели. Информация о том, что дети находились в озере без присмотра, на данный момент является предварительной. По сведениям регионального МЧС, тела ребят увидели гулявшие по берегу дети. Свидетели добежали до одного из ближайших домов, где и позвали на помощь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее мы писали о том, что в акватории Туапсинского района обнаружили погибшую девушку. После осмотра тела специалисты сделали вывод, что она имеет сходство с жительницей Петербурга, которую 11 июля вместе с двумя подругами унесло в открытое море на сапбордах.