В белгородском селе на месте Ленина появился павлин

Жители села Горки в Белгородской области потребовали от властей объяснений. Причиной гнева стал демонтаж бюста Владимира Ленина и установка на его месте скульптуры павлина, которую местные жители прозвали «петухом». Об этом сообщает Lenta.ru.

Возмущенная жительница села Горки Красненского района обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову через соцсети. Она назвала замену памятника кощунственным отношением к наследию вождя мирового пролетариата. По ее словам, исторический символ без объяснений убрали, водрузив на постамент фигуру птицы.

Глава муниципалитета Александр Полторабатько оперативно отреагировал на жалобу. Он сообщил, что вопрос уже внесен в повестку ближайшего земского собрания, где его детально рассмотрят. Подобные случаи часто становятся поводом для публичных дискуссий о сохранении исторического облика населенных пунктов.

