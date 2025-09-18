Путин не стал отвергать идею переименования Волгограда

Президент России Владимир Путин не отверг предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о возвращении Волгограду исторического названия Сталинград, отметив, что этот вопрос требует тщательного рассмотрения и решения местных жителей. Об этом пишет РИА Новости.

Во время встречи с лидерами думских фракций глава коммунистов предложил вернуть городу на Волге имя, под которым он вошел в историю как символ победы в Сталинградской битве. В ответ президент заявил, что над этим вопросом необходимо серьезно подумать, подчеркнув принцип важности мнения местных жителей при решении таких вопросов.

Инициатива Зюганова также включала предложение о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому в Москве, однако президент отдельно прокомментировал именно вопрос переименования. Волгоград неоднократно становился центром дискуссий о своем историческом названии — с 2013 года город официально использует имя Сталинград в памятные дни, связанные с Великой Отечественной войной. Окончательное решение потребует широкого общественного обсуждения и учета мнения всех заинтересованных сторон.

Ранее в России началась подготовка к прямой линии с Путиным.