В Белом доме рассказали о темах выступления Трампа перед Конгрессом

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своей речи на объединенном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса будет говорить и о внешней политике, в том числе желании достичь мирного урегулирования противостояния на Украине, а также освобождении всех заложников, которых удерживают в секторе Газа. Об этом Fox News рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

При этом по словам Ливитт, главной темой выступления станет «возрождение американской мечты». Трамп расскажет о вариантах решения экономических проблем, созданных экс-президентом США Джо Байденом и его администрацией.

Обычно президенты Штатов выступают в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны». Трамп подобным путем не пойдет и ограничится сокращенным докладом по причине того, что официально занял свою должность только 20 января.

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