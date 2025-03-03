Трамп назвал самое худшее заявление Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что до завершения украинского конфликта еще очень долго, и это выказывание было самым худшим со стороны главы Украины. Такое мнение высказал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп оценил слова Зеленского в одной из статей. В ней украинский лидер выразил мнение, что до завершения мира с РФ еще очень далеко. По мнению главы Белого дома, это стало самым худшим высказыванием от президента Украины.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки», — указал он.

Трамп добавил, что Европа, которая заявляет о поддержке Украины, сознается в невозможности оказывать помощь без поддержки со стороны США. Она же настаивает на демонстрации силы России. Два этих фактора совершенно не вяжутся между собой.

Ранее врач-психиатр Шуров высказал мнение, что Зеленскому придется отправиться на поклон к Трампу. Тот сильнее его психологически, и в итоге украинский лидер сдаст позиции и согласится на условия Трампа.