В Британии мужчина попал в тюрьму за кражу сыра, шоколада и вина
Суд в Уэльсе отправил местного жителя в тюрьму за серию краж деликатесов
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Великобритании завершилось необычное уголовное дело, связанное с гастрономическими предпочтениями вора, пишет Wales Online.
36-летний Ники Барратт был арестован и осужден за серию краж из супермаркетов, в ходе которых он похитил большое количество деликатесов.
Суд города Суонси приговорил Барратта к пяти месяцам лишения свободы. Мужчина признался в серии краж, общая стоимость которых превысила 850 фунтов стерлингов (около 100 тыс. руб.).
Среди украденного фигурировали более 65 кусков различного сыра, десятки коробок шоколада, вино и другие продукты. Его поймали с поличным 11 декабря с «добычей» на сумму свыше 330 фунтов.
Суд учел чистосердечное признание подсудимого. Согласно британским законам, он отбудет лишь 40% назначенного срока, то есть проведет за решеткой примерно два месяца.
Сержант полиции Южного Уэльса Джон Шаддик заявил, что рад, что Барратт проведет Рождество в тюрьме. Он выразил надежду, что это время даст осужденному возможность поразмышлять о своем выборе.
Ранее сообщалось, что в США арестовали двух сотрудниц авиакомпании за кражу сумки Louis Vuitton у пассажирки.