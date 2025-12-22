Двух сотрудниц авиакомпании арестовали за кражу сумки Louis Vuitton у пассажирки

В аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд две работницы Spirit Airlines обвиняются в хищении люксовой сумки, забытой пассажиркой на стойке регистрации.

Инцидент произошел 19 октября. В этот день девушка оставила свой клатч Louis Vuitton стоимостью $500 на стойке, после чего его убрали в ящик хранения для забытых вещей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 49-летняя руководительница Олукунле Идову и 56-летняя сотрудница Хайасинт Линтон взяли сумку из хранилища. Женщины вытряхнули все содержимое клатча в пакет и выбросили его, после чего саму сумку Идову забрала себе.

Полиция, изучив записи с камер, установила личности подозреваемых и арестовала их. На допросе Линтон отрицала свою вину в краже, а другая сотрудница — признала свою причастность к произошедшему. Следствие по уголовному делу продолжается, и в ближайшее время женщинам предъявят обвинения в суде.

