В Дубне готовят три катка к зимнему сезону — вход и прокат коньков бесплатные

В Дубне завершается монтаж трех катков к зимнему сезону. Два из них — на стадионе «Волна» в Левобережье — почти полностью готовы. Один каток размером 60×30 м оборудован для хоккея с бортами и скамейками для запасных игроков, второй (40×20 м) установлен по губернаторской программе «Зима в Подмосковье» и тоже имеет борта.

На Молодежной поляне в правобережье остается установить борта и прожекторы. На всех площадках уже смонтированы отапливаемые пункты проката и гаражи, оборудование и коньки готовы к использованию.

Катки откроются 1 декабря, вход и аренда коньков будут бесплатными. В прошлом году за четыре месяца катки посетили около 70 тыс. жителей.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что катки снова станут популярной точкой зимнего досуга для горожан.