В Дубне хирурги освоили революционные методы лечения геморроя — восстановление за считанные дни
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
В Дубне расширили возможности лечения проктологических заболеваний. Теперь хирурги оказывают помощь пациентам с геморроем, анальными трещинами, свищами, полипами, новообразованиями перианальной области и пилонидальной кистой копчика.
Хирург Игорь Игнатчик рассказал, что современные малоинвазивные методики позволяют пациентам быстрее восстанавливаться и уменьшить болевой синдром.
«На достижение этих целей и направлена наша работа: мы совершенствуемся именно в направлении увеличения комфорта пациента и уменьшения сроков пребывания в стационаре», — рассказал хирург Игорь Игнатчик.
В стационаре применяются различные методы лечения геморроя: геморроидэктомия, дезартеризация и лазерная вапоризация узлов. После операции восстановление занимает около двух недель, затем пациенты наблюдаются амбулаторно. Попасть на лечение можно через поликлинику №1 Дубненской больницы.
Глава округа Максим Тихомиров отметил высокий профессионализм местных врачей и поблагодарил коллектив за освоение новых методик