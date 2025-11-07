В Дубне хирурги освоили революционные методы лечения геморроя — восстановление за считанные дни

В Дубне расширили возможности лечения проктологических заболеваний. Теперь хирурги оказывают помощь пациентам с геморроем, анальными трещинами, свищами, полипами, новообразованиями перианальной области и пилонидальной кистой копчика.

Хирург Игорь Игнатчик рассказал, что современные малоинвазивные методики позволяют пациентам быстрее восстанавливаться и уменьшить болевой синдром.

«На достижение этих целей и направлена наша работа: мы совершенствуемся именно в направлении увеличения комфорта пациента и уменьшения сроков пребывания в стационаре», — рассказал хирург Игорь Игнатчик.

В стационаре применяются различные методы лечения геморроя: геморроидэктомия, дезартеризация и лазерная вапоризация узлов. После операции восстановление занимает около двух недель, затем пациенты наблюдаются амбулаторно. Попасть на лечение можно через поликлинику №1 Дубненской больницы.

Глава округа Максим Тихомиров отметил высокий профессионализм местных врачей и поблагодарил коллектив за освоение новых методик