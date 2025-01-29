Финская компания разработала для ВСУ новый дрон-камикадзе

Компания Insta Group Oy из Финляндии разработала новый беспилотник-камикадзе, который планируют поставлять украинской армии. Данный дрон несет на себе большой заряд взрывчатки и поражающие элементы. Об этом сообщил ТАСС.

Новая разработка финской компании представляет из себя дрон-камикадзе, который несет 3,6 кг взрывчатого вещества, а также порядка 3 тыс. поражающих элементов.

«Мы разработали запатентованный взрывной заряд, оборудование обеспечивает лучшую производительность, а также большую дальность и грузоподъемность», — так отозвался об этой разработке Тууре Лехторанта, вице-президент этой фирмы.

Планируется, что сначала такой беспилотник будет поставляться только ВСУ. Позже его планирует выставить на рынки стран Евросоюза и НАТО.

Ранее сообщалось, что финский премьер-министр Орпо призвал другие государства к большей поддержке Киева. По его мнению, от отношения Европы к Украине зависит не только стабильность региона, но и ее собственная безопасность