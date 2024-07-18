В Германии произошел пожар на АЭС

В здании реактора АЭС «Графенрайнфельд», которая выведена из строя и находится в Баварии, случился пожар, но его удалось быстро потушить. Как рассказала РИА Новости официальный представитель компании-оператора PreussenElektra Кристина Альт, граждане и окружающая среда находятся вне опасности.

Возгорание произошло утром 18 июля в мобильной системе фильтрации воздуха. Спустя несколько минут после срабатывания сигнализации пожар был ликвидирован. Медики оказались помощь девяти сотрудникам АЭС, так как были опасения, что они могли отправиться угарным газом. Чуть позже стало ясно, что люди могут продолжать выполнять свои обязанности.

Специалисты продолжает устанавливать причину возгорания. Известно, что АЭС вывели из строя еще в 2015 году, когда страна постепенно отказывалась от подобного вида энергетики.

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