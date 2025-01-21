Трамп заявил о праве США владеть половиной TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки работы соцсети TikTok на территории страны на 75 дней, сообщил ТАСС.

Кроме того, американский лидер заявил, что США имеют право на владение половиной платформы.

«Думаю, у нас будет совместное предприятие с TikTok. Посмотрим, что получится. Это одна из многих идей», — отметил Трамп в интервью журналистам в Овальном кабинете в Белом доме.

Глава государства указал, что для реализации этой идеи, вероятно, потребуется одобрение Китая. Трамп уверен, что китайская сторона воспримет эту инициативу положительно. В случае, если Пекин не согласится на сделку, Белый дом воспримет такое решение как акт враждебности, отметил лидер.

Перед инаугурацией Трампа, 19 января, на территории США TikTok прекратил свою работу из-за ранее подписанного экс-президентом Джо Байденом указа об этом. Китайская компания ByteDance, которая владеет платформой, также проиграла суд об отсрочке решения о приостановке деятельности в Соединенных Штатах.

Трамп заявлял, что, как только он вступит в должность главы государства, TikTok вернется американцам. В день инаугурации политика платформа вновь стала доступна в США.