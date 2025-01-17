Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из его платформы X
Маск: Минобороны ФРГ переходит из X на платформы, где ложь не оспаривается
Фото: [flickr.com]
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал решение Министерства обороны Германии прекратить свою активность в социальной сети X, которая принадлежит ему. Он отметил, что ведомство выбирает платформы, где ложь не подвергается критике и не оспаривается.
На днях Министерство обороны Германии объявило о своих намерениях прекратить публикации в социальной сети X, сославшись на «сложности» с обменом конструктивными доводами. В качестве альтернативных площадок министерство упомянуло мессенджер WhatsApp и Instagram*.
Ранее сообщалось, что Маск закатил «огненный звездопад» над Карибским морем. На видео попали обломки космического корабля Starship, который развалился во время седьмого испытательного запуска.
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