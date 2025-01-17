Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из его платформы X

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал решение Министерства обороны Германии прекратить свою активность в социальной сети X, которая принадлежит ему. Он отметил, что ведомство выбирает платформы, где ложь не подвергается критике и не оспаривается.

На днях Министерство обороны Германии объявило о своих намерениях прекратить публикации в социальной сети X, сославшись на «сложности» с обменом конструктивными доводами. В качестве альтернативных площадок министерство упомянуло мессенджер WhatsApp и Instagram*.

Ранее сообщалось, что Маск закатил «огненный звездопад» над Карибским морем. На видео попали обломки космического корабля Starship, который развалился во время седьмого испытательного запуска.

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