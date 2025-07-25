В Госдуме предложили запретить россиянкам носить стринги в бассейнах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить россиянкам носить стринги и откровенные купальники в открытых бассейнах и на пляжах. По его мнению, в общественных местах должен действовать строгий дресс-код. Об этом сообщает Lenta.ru.

В Госдуме заговорили о допустимых нормах поведения в общественных местах. На этот раз депутат Виталий Милонов выступил с инициативой запретить женщинам появляться в открытых бассейнах и на городских пляжах в стрингах и откровенных бикини.

Парламентарий считает, что подобная одежда уместна только в закрытых пространствах, а в публичных местах она неуместна и даже опасна. Он сравнил посетителей в открытых купальниках с переносчиками заболеваний и призвал держаться от них подальше.

Милонов также напомнил, что в бассейнах уже действуют определенные правила — например, обязательное мытье перед посещением и купание в шапочках. По его мнению, дресс-код для купальников должен стать таким же строгим.

Ранее Милонов посоветовал Гогунскому успокоиться после резких слов о женщинах.