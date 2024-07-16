В Италии россиянина задержали после смерти сожительницы из Украины

В Италии карабинерами был задержан 41-летний россиянин после того, как на острове Искья умерла его сожительница из Украины. Об этом пишет одно из местных изданий.

Тело 33-летней женщины обнаружили 15 июля в небольшом овраге, который находится недалеко от трейлера, где она жила с избранником. На погибшей нашли следы, которые могут быть как следствием падения с высоты, так и полученными ранее травмами. В телефоне женщины были звонки и сообщения с просьбой о помощи, которые мужчина почему-то проигнорировал.

По информации Repubblica, в ходе допроса россиянин заявил представителям власти о случившейся накануне ссоре. Соседи рассказали, что пара была шумная и конфликтная. Как показали проведенные проверки, мужчина ранее не единожды угрожал избраннице, а еще принудительно изолировал ее от родственников.

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