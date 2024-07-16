Пенсионерка из Калининградской области неделю провела в лесу и осталась жива

Спасатели сумели обнаружить живой пенсионерку из Калининградской области, которая на протяжении недели была в лесу. О благополучных поисках сообщает пресс-служба регионального МЧС на своей официальной странице .

79-летняя женщина вместе с 40-летним сыном заблудились у деревни Ельники 10 июля. О происшествии пенсионерка успела рассказать, позвонив соседке, которая передала тревожное сообщение в экстренные службы лишь на следующий день. Родственников искали без перерыва в течение шести дней. Утром 16 июля грибник обнаружил женщину в районе Правдинского полигона. Ее в тяжелом состоянии передали медикам. В настоящее время спасатели не прекращают искать мужчину. Пенсионерка рассказала, что они разминулись, когда сын ушел за водой.

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