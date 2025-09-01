В Ижевске спасли раненого бойца: многоэтапное лечение завершилось успешной операцией

В Ижевске хирурги провели сложную операцию бойцу специальной военной операции (СВО), который подорвался на мине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во «Вконтакте» Первой республиканской клинической больницы.

Отмечается, что военнослужащий получил ранение еще в декабре 2024 года и с тех пор проходил длительное лечение. В течение нескольких месяцев бойцу оказывали медицинскую помощь в различных лечебных учреждениях России.

Недавно его госпитализировали в травматологическое отделение ижевской больницы, где специалисты разработали индивидуальную тактику лечения. Хирурги провели операцию, направленную на восстановление анатомической целостности костей и создание оптимальных условий для полноценного заживления.

По данным медицинского учреждения, состояние пациента после операции оценивается как стабильное. В настоящее время он проходит курс реабилитации, который должен помочь ему восстановить здоровье после тяжелого ранения.

Ранее сообщалось, что хирурги ВДВ извлекли смертельный осколок из груди бойца спецоперации.