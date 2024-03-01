В ЯНАО районные власти заплатят за нападение собаки на ребенка

Власти Шурышкарского района ЯНАО ответят за нападение бездомной собаки на маленького ребенка. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру.

Нападение на юного жителя села Мужи произошло в октябре 2023 года. Собака сильно укусила ребенка за голень: ему потребовалась помощь врачей. Было установлено, что животное бесхозное, не имеющее ошейника или чипа.

Мать пострадавшего обратилась в районную прокуратуру. Та собрала все материалы и подала их в суд, с просьбой выплатить семье компенсацию за травму ребенка. Суд встал на сторону заявителей, постановив взыскать с администрации Шурышкарского района 30 000 рублей.

Напомним, 20 февраля стая собак напала на прохожую в Салехарде. Однако в этом случае у зверей был хозяин. Зверей отловили, а владельцу выдали протокол о нарушении правил выгула. В администрации города назвали случай вопиющим.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО маленькие хищники заразили бешенством оленей.