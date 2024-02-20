Стая сбежавших от хозяина собак напала на женщину в Салехарде

Женщина в Салехарде едва отбилась от агрессивных собак в ошейниках, которые застали ее врасплох на улице. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По предварительным данным из Сети, инцидент произошел на улице Свердлова в Салехарде. Местная жительница поскользнулась на дороге, после чего на нее набросились агрессивные собаки в ошейниках, похожие на лабрадоров. Очевидцы ситуации помогли прохожей, но животные уже успели искусать женщину.

Информацию получил глава города Алексей Титовский. По его словам, двух собак из трех уже выловили.

«Служба отлова была незамедлительно отправлена, собаки пойманы и обе, подчеркну, в ошейниках, то есть имеют хозяев. Остается открытым вопрос, почему они на самовыгуле, с этим мы уже разберемся в ходе следственных мероприятий», — отметил мэр.

Насколько тяжелые травмы получила прохожая не уточняется.

Напомним, что в ЯНАО действуют штрафы за самовыгул собак: от 1000 до 2500 рублей. В случае, если от животных пострадал человек, последствия будут сложнее. Хозяина могут привлечь в более серьезной административной ответственности, или уголовной, если увечья были тяжелыми.

Ранее специалист рассказал, как избежать встречи с агрессивными собаками на улицах.