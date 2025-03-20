В МИД России заявили о желании Киева сорвать мирные инициативы
МИД России назвал атаку ВСУ провокацией для срыва мирных инициатив
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Нападение Украины на объект энергетической инфраструктуры России является новой, специально спланированной Киевом провокацией, цель которой — срыв мирных инициатив. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, ночью 19 марта украинские военные с помощью БПЛА атаковали объект энергетической инфраструктуры, который находится в станице Кавказская Краснодарского края. В результате инцидента один из резервуаров с нефтью разгерметизировался и возник пожар, площадь которого составила 1700 кв. м.
Захарова заявила, что произошедшая провокация направлена на недопущение инициатив мирного характера, которые в том числе выдвинул президент Штатов Трамп.
«Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность», — сообщила дипломат.
По словам Захаровой, Москва рассчитывает на понимание Соединенными Штатами того факта, что лишь полная остановка военной помощи и прекращение передачи разведданных Украине являются главными факторами для предотвращения эскалации конфликта и мирного диалога по его разрешению.
Кроме того, она подчеркнула, что киевский режим показал полное отсутствие политической воли к миру и дипломатическим методам и, как прежде, мечтает нанести поражение России, применяя тактику террористов.
Ранее стало известно о том, что в Курской области российские военные продолжают захватывать технику украинских военных, которая была сделана на Западе.