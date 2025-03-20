Нападение Украины на объект энергетической инфраструктуры России является новой, специально спланированной Киевом провокацией, цель которой — срыв мирных инициатив. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, ночью 19 марта украинские военные с помощью БПЛА атаковали объект энергетической инфраструктуры, который находится в станице Кавказская Краснодарского края. В результате инцидента один из резервуаров с нефтью разгерметизировался и возник пожар, площадь которого составила 1700 кв. м.

Захарова заявила, что произошедшая провокация направлена на недопущение инициатив мирного характера, которые в том числе выдвинул президент Штатов Трамп.

«Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, Москва рассчитывает на понимание Соединенными Штатами того факта, что лишь полная остановка военной помощи и прекращение передачи разведданных Украине являются главными факторами для предотвращения эскалации конфликта и мирного диалога по его разрешению.

Кроме того, она подчеркнула, что киевский режим показал полное отсутствие политической воли к миру и дипломатическим методам и, как прежде, мечтает нанести поражение России, применяя тактику террористов.

Ранее стало известно о том, что в Курской области российские военные продолжают захватывать технику украинских военных, которая была сделана на Западе.