В Минобразования Подмосковья назвали победителей конкурса «День добрых дел»

В Подмосковье определили победителей по итогам конкурса «День добрых дел», в рамках которого жители региона делились фотографиями и видео своих добрых поступков в социальных сетях. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, в номинации «Фотопубликации» победу одержала Александра Аржаева из Люберец, которая вместе с семьей высадила деревья и цветы. В номинации «Видеопубликации» первое место заняла Полина Комарова из Коломны, оказавшая помощь бездомным кошкам. Им вручили дипломы и памятные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.