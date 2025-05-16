В Минздраве захотели сократить дефицит врачей в госучреждениях на 95%

В государственных медучреждениях в России планируют сократить дефицит врачей на 95%. Об этом пишет ТАСС в пятницу, ссылаясь на слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

О таких целях работы Министерства здравоохранения России говорится в презентации Михаила Мурашко о целях министерства на 2025 год. Фактически, все принимаемые меры должны работать на обеспечение каждого ФАП и каждой больницы квалифицированными, способными кадрами.

Помимо увеличения обеспеченности врачами (43 на 10 тысяч населения), средним медперсоналом (85 на 10 тысяч населения) будут увеличены и контрольные цифры приема в медвузы, завершил Мурашко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что египетские врачи провели операцию на сердце российскому туристу,