В Можайском округе проверили качество отопления в многоквартирных домах

В Можайском городском округе во время осуществления рабочего выезда проверили качество отопления в многоквартирных домах.

Проверку провели Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, заместитель Председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова и депутат Совета депутатов Карина Черевань. В мероприятии также приняли участие представители профильных отделов администрации, ресурсоснабжающей и обсуживающей организаций.

Участники рабочего выезда посетили одну из квартир многоквартирного дома города Можайск, расположенную по адресу: ул. 20 января, д. 11. Жильцы рассказали, что претензий к качеству предоставляемых услуг не имеют. В помещениях квартиры тепло и комфортно. Сбоев в работе нет. Услуга была предоставлена в ранее объявленный день.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Наши службы постоянно мониторят работу системы отопления для оперативного реагирования на обращения граждан. Все необходимые меры по улучшению качества отопления осуществляются в кратчайшие сроки», — подчеркнул Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Жителей Можайского округа просят сообщать о любых проблемах, связанных с подачей тепла в их квартиры. Обращаться рекомендовано в аварийно-диспетчерскую службу управляющих организаций. Контактный номер: +7(977)728-36-60. В случае поступления заявок специалисты оперативно разбираются в причинах неполадок с целью их быстрой ликвидации.